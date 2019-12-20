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VIVASTAR
Инновация в сфере здорового питания
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VIVASTAR
Инновация в сфере здорового питания
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VIVASTAR – на страже вашего крепкого здоровья

VIVASTAR – это уникальный детокс напиток, который поможет не только сохранить, но и улучшить иммунитет. В состав коктейлей для похудения входят натуральные волокна, часть которых расщепляется в организме, а часть – нет, положительно действует на естественную защиту организма. Это не волшебная таблетка, которая вылечит от всех болезней. Вместо активного воздействия волокна помогают организму самостоятельно прийти в норму.


Хватит пустых обещаний!

Устали от таблеток, которые не только не помогают, но еще и вредят организму? Выход – коктейли для похудения  VIVASTAR на основе натуральных волокон. Действенность продукта уже подтверждена многими людьми, которые ввели ежедневное употребление напитка в свою жизнь. Хватит пустых убеждений фармацевтических компаний и лекарств, которые не действуют. Напиток для похудения от немецкой компании JSR – это настоящее спасение для всех, у кого имеются проблемы с пищеварительной системой и последствиями этого. Сюда можно отнести постоянную тяжесть в животе, проблемы с весом, боль, резь в животе и прочее.

Правильное питание
Почувствуйте себя лучше
Сбалансированный состав для диет и здорового образа жизни.
Правильное питание
Почувствуйте себя лучше
Сбалансированный состав для диет и здорового образа жизни.

Когда нужно пить напиток для похудения VIVASTAR

Если вы уже устали оббивать пороги больниц и аптек, то именно наш напиток на основе натуральных волокон поможет справиться с любой проблемой:

  • Запоры;
  • Проблемы с пищеварением;
  • Плохое оправление;
  • Долгое время между едой и посещением туалета;
  • Остановка пищеварения;
  • Нерегулярный стул.

Купить коктейли для похудения Вивастар можно, как для лечения, так и для профилактики. Многие фитнес тренеры Европы советуют своим ученикам ежедневно пить VIVASTAR даже в тех случаях, если у них со здоровьем все в порядке. Этот полезный напиток для спортсменов и обычных людей помогает регулировать все пищеварительные процессы, что ведет к очищению организма от токсинов, которыми так богата современная пища.


Для каждого

JSR разрабатывали свой препарат «для людей». Компания не остановилась на производстве лишь одного напитка с клетчаткой для похудения, и позволила каждому выбрать то, что ему по душе.

Так, вы можете купить коктейли для похудения в одном из трех вкусов: шоколад, апельсин или ваниль. Хватит ограничивать себя лишь одним вкусом. Если один из них вам надоест, всегда можно попробовать другой. Благодаря этому полезный напиток не приедается, и вы можете постоянно его употреблять.

Препарат выпускается в виде сухой смеси. Ее нужно растворить в кипяченой воде комнатной температуры. Каждая банка комплектуется порционной ложкой, чтобы вам не приходилось самостоятельно отмерять дозировку. Сухая форма выбрана специально для того, чтобы уменьшить вес препарата, что ведет к удешевлению транспортных расходов и итоговой стоимости напитка.

НАПИТОК НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН

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Особое внимание уделено выбору растворимого волокна
Есть люди, у которых определенные растворимые волокна вызывают реакции непереносимости, такие как диарея или метеоризм
Именно поэтому напиток VIVASTAR был тщательно разработан для использования только хорошо переносимых "умных" растворимых волокон

Клетчатка для похудения

Мы предлагаем полностью натуральный продукт, богатый клетчаткой для похудения. Он изготавливается из шелухи зерен и псиллиума, в которых содержится масса полезных веществ, благотворно влияющих на организм. К тому же, напиток не содержит глютен и лактозу. Это означает, что его могут употреблять все без исключения! Если вы хотите идеальную фигуру и желаете избавиться от проблем с пищеварением, можно смело купить VIVASTAR и пить его. Все, что вам принесет это действие – лишь огромная польза и ни капельки вреда.


Проверенный производитель

JSR – известная немецкая компания широкого профиля. Она занимается разработками как лечебных средств, так и многим другим. Европейцы доверяют JSR и очень уважительно отзываются о ее продуктах. Открытая очень давно компания активно развивается и только наращивает обороты и популярность. Главный секрет успеха – это максимальное внимание к пользе и действенности продуктов. Во всем мире ее репутация чиста и уровень доверия к JSR находится на очень высокой отметке.

J. Rettenmaier &
Söhne GmbH + Co. KG –
немецкая компания, которая специализируется на разработке, производстве и распределении органических волокон на естественной основе.
Ассортимент продукции включает в себя и высококачественные диетические добавки

ВРАЧИ ТЕЛЕКАНАЛА СТБ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ "Я СТЕСТНЯЮСЬ СВОЕГО ТЕЛА" РЕКОМЕНДУЮТ ЕЖЕДНЕВНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН И КЛЕТЧАТКИ

VivaStar
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